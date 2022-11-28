Український автопром: унікальні фото перспективних розробок

Український автопром сьогодні переживає не найкращі часи, проте на зорі 90-х ситуація була зовсім іншою, повідомляє Автоцентр.

Вітчизняні автозаводи просто завалювали новинками. Так, навесні 1993 року в Києві на ВДНГ пройшла етапна виставка «Українська автомобільна промисловість», де було на що подивитися.

Журналістам вдалося отримати унікальні фотографії, зроблені на цій виставці. Більшість їх виконана з висоти пташиного польоту, а точніше з 50-метрової автовежі.

На фото зображено, зокрема, автомобілі «Таврія» у перспективних виконаннях, розроблених науково-технічним центром «ЗАЗ Автотехніка». Це машина шасі з кабіною, модель із ГБО, а також машина з причепом. Проглядається також «Таврія» з окремим кузовом фургон, машина у медичному виконанні, а також вантажний варіант ЗАЗ-968 МП – з відкритою платформою замість задніх сидінь.

А ось на цьому знімку у лівому кутку чітко видно перспективні мікроавтобуси «Сула», розроблені на шасі УАЗ «буханець» інститутом «Укравтобуспром». Перший знизу – медичний автомобіль, третій – мікроавтобус. А між ними – УАЗик із видозміненим кузовом, також медичний. Машини планували виготовляти у Лубнах, на заводі «Агрореммаш», але так і не налагодили виробництво.

А це перспективний позашляховик "ЛуАЗ-1303". Зовні машина нічим не відрізняється від серійної, проте варто тільки заглянути під капот. А там досвідчений дизельний двигун харківського Заводу ім. Малишева.

На цій фотографії видно лінійку вантажних автомобілів КрАЗ. Тут представлені як автокрани, так і різноманітні паливозаправники, у тому числі з причепом та напівпричепом.