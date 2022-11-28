Проблеми з сертифікацією автоцистерн можуть посилити дефіцит пального

Автоцистерни залишаються чи не єдиним дієвим способом доставки пального до України. Але підприємцям для отримання дозволу потрібно витратити чимало коштів та місяць часу, щоб їм просто дозволили перевозити пальне, повідомляє 24 Канал.

Обов'язкова сертифікація автоцистерн, запроваджена у вересні 2022 р., суттєво ускладнює, а іноді й унеможливлює роботу транспорту.

За словами трейдерів, сертифікат необхідний для отримання свідоцтва про допущення автоцистерн до перевезення небезпечних вантажів. Однак отримати його поки що дорого і проблематично.

"МВС акредитувало лише 4 компанії. Одна в Маріуполі, друга — у Миколаєві, третя — в Одесі, четверта — у Києві" , — каже співрозмовник видання, зазначивши, що фактично працює лише два останні, оскільки Маріуполь окуповано, а біля центру, який знаходиться в Миколаєві, досі немає бази, на якій він міг би працювати.

За його словами, дві компанії просто фізично в короткий термін не зможуть забезпечити потреби всього українського флоту газовозів та бензовозів, який останнім часом ще й збільшився вдвічі.

Інший оператор ринку нарікає на пристрасть інспекторів.

"Я в Києві зараз проходжу сертифікацію. Експерт подивився на машину – все нормально. Віддали документи і вже тиждень не можу отримати свідоцтво. То у них світла немає, то ще щось. Але великі компанії отримують сертифікати. А у мене автоцистерна на простої" – розповідає ще один постачальник автогазу.

Фінансовий аспект також є актуальним.

"Витрати на сертифікацію однієї автоцистерни становлять близько 55-60 тис. грн., не рахуючи окремо витрат на дегазацію, транспортних витрат на доставку автоцистерн, фактичного простою цих автоцистерн протягом майже календарного місяця" , - говорить ще один постачальник LPG.

Його колега з центральної частини України додає, що 15-20 тис. грн ще потрібно віддати зверху інспектору, щоб хоч якось активізувати роботу.

Через таку ситуацію члени Української асоціації зрідженого газу (УАСГ) вже звернулися до Кабінету міністрів та МВС з проханням призупинити наказ МВС України від 09.09.2022 р. №569, яким, власне, і було запроваджено новації, на термін дії військового стану або до його скасування.