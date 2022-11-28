Генштаб: За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів

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За даними Генштабу ЗСУ, за добу 27 листопада українські військові знищили 590 окупантів, загальні втрати російської армії у повномасштабній війні досягли 87,9 млн осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 2908 (+3) од.

бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,

артилерійських систем - 1899 (+2) од.,

РСЗВ - 395 (+0) од.

засобів ППО - 209 (+0) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

вертольотів - 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),

крилатих ракет - 531 (+0),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,

спеціальної техніки – 163 (+0).

Дані уточнюються.