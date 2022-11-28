Генштаб: За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, за добу 27 листопада українські військові знищили 590 окупантів, загальні втрати російської армії у повномасштабній війні досягли 87,9 млн осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 2908 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,
- артилерійських систем - 1899 (+2) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Дані уточнюються.