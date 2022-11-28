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Генштаб: За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів

Генштаб: За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів
Фото: wikimedia.org

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 27 листопада українські військові знищили 590 окупантів, загальні втрати російської армії у повномасштабній війні досягли 87,9 млн осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 2908 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,
  • артилерійських систем - 1899 (+2) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засобів ППО - 209 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
  • крилатих ракет - 531 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,
  • спеціальної техніки – 163 (+0).

Дані уточнюються.

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