Атаки на інфраструктуру спричинили подвоєння донатів на ЗСУ – дослідження

За даними Опендатабот, у дні масованих ракетних обстрілів українці активніше донатили на ЗСУ – лише у жовтні загальна сума пожертв благодійним фондам United24, "Повернись живим" та Фонд Притули склали 1,5 мільярда гривень, повідомляє Економічна правда.

Найбільші збори зафіксовано на платформі United24. За півроку роботи платформи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн:

83% коштів або 5,6 млрд грн – на рахунок ЗСУ;

11% або 745 млн грн – на рахунок для медичної допомоги;

6% або 429 млн грн – на гуманітарну допомогу.

"Найбільше грошей за місяць задонатили у липні — 2,24 млрд грн. Основний сплеск у розмірі припадає на тиждень з 04 по 10 липня. Тоді українці задонатили 1,86 млрд грн — це 83% від усіх надходжень липня. Ймовірно, це сталося після трагедії з обстрілом торгівельного центру в Кременчуці" , – йдеться в повідомленні.

У серпні та вересні, в середньому, українці донатили 90 млн грн на тиждень. А вже після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури з 10 по 16 жовтня сума донатів за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 разів — аж на 251 млн грн.

Фонд "Повернись живим" з початку великої війни зібрав майже 5 млрд грн. Так само, як у випадку з United24, кількість донатів та їх сума суттєво зросли після початку масованих обстрілів інфраструктури у жовтні.

За період з 10 по 16 жовтня українці задонатили 108 млн грн. Це в 1,6 разів більше, аніж за тиждень до того. Схожа ситуація відбулася й після обстрілів у листопаді. Так, з 14 по 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 млн гривень. Це у 2,3 рази більше, аніж за тиждень до того.

Фонд Притули за 9 місяців від великого вторгнення зібрав трохи більше 3 млрд грн. Кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктуру суттєво зросла – у більш ніж 3 рази за місяць.