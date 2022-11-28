Обхід санкцій включено до списку злочинів проти Євросоюзу

Рада ЄС визнала злочином обхід запроваджених Євросоюзом санкцій, включивши порушення обмежувальних заходів до відповідного списку у Договорі про функціонування ЄС, повідомляє Новое время.

На сайті структури йдеться, що рішення було прийняте одноголосно в контексті війни Росії проти України та санкцій, які систематично вводяться проти Москви.

У Раді ЄС пояснили, що вкрай важливо повністю реалізувати усі введені проти РФ обмежувальні заходи.

"Наразі держави-члени ЄС по-різному визначають, що є порушенням обмежувальних заходів та які заходи покарання мають застосовуватися у разі порушення. Це може призвести до різного ступеня виконання санкцій та ризику обходу цих заходів, що потенційно дозволить особам, які перебувають під санкціями, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких спрямовані заходи ЄС" , - заявили там.

У Раді ЄС додали, що включення обходу санкцій до списку злочинів ЄС є першим з двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового ступеня застосування обмежень на всій території ЄС та припинення спроб обійти або порушити заходи ЄС.

Наступним кроком буде те, що Єврокомісія представить пропозицію щодо директиви, яка містить мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Потім цей проект директиви має бути обговорений та прийнятий Радою та Європейським парламентом.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України десятки країн, у тому числі ЄС та США, почали запроваджувати масштабні санкції проти Росії. Євросоюз уже ввів вісім пакетів санкцій і працює над дев'ятим.

Наприкінці квітня видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія збільшила постачання нафти ключовим партнерам із Заходу в обхід санкцій. Один з найпопулярніших способів доставки: танкер з позначкою "пункт призначення невідомий". Завдяки цьому формується непрозорий ринок, де важко відстежити походження нафти.

Після цього Єврокомісія запропонувала додати обхід санкцій до списку злочинів проти Євросоюзу.

До цього, згідно зі ст. 83 ( 1) Договору про функціонування Європейського союзу, злочином проти ЄС вважалися тероризм, торгівля людьми, сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконний обіг наркотиків та зброї, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, а також кібер- та організована злочинність.