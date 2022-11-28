Boeing планує надати Україні снаряди радіусу дії до 150 км

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні дешеві високоточні снаряди, що дозволять Києву завдавати ударів далеко в тилу російський військ на відстань до 150 кілометрів. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

Снаряди GLSDB, можуть бути поставлені вже навесні 2023 року.Снаряди поєднують в собі бомбу малого діаметру GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.

Хоча Сполучені Штати відхилили запити на ракету ATACMS радіусом дії 185 миль (297 км), радіус дії GLSDB 94 милі (150 км) дозволить Україні наносити удари по військових об'єктах, які раніше були недосяжними у тилу окупантів.

GLSDB керуються за допомогою GPS, можуть долати деякі електронні перешкоди, їх можна використовувати за будь-яких погодних умов і проти бронетехніки.

Ракетний двигун М26 є відносно доступним, а GBU-39 коштує близько 40 тисяч доларів за штуку, що робить снаряди GLSDB недорогими.

Ресурси для постачання зброї Україні практично вичерпані у 20 із 30 країн НАТО.

Йдеться про переважно невеликі країни. Більші країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, як і раніше, здатні надавати допомогу. За інформацією джерела NYT, загалом НАТО передало Україні зброї на суму 40 мільярдів доларів, що можна порівняти з оборонним бюджетом Франції.