У Держспецзв’язку розповіли про відновлення мобільного зв’язку в Україні

В Україні доступність базових станцій мобільного зв’язку перевищує 83%, повідомляє Новое время.

Станом на ранок 27 листопада в Україні працювало 83% мобільної мережі. Про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

Найкраща ситуація із забезпеченням мобільного зв'язку у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях. Там доступність базових станцій перевищувала 90% їх загальної кількості.

У той же час станом на ранок 27 листопада на Одещині було доступно близько 70% базових станцій мобільних операторів, у Запорізькій — близько 50% базових станцій українських мобільних операторів. Зазначається, що це пов'язано насамперед із «діяльністю» російських окупантів.

У решті регіонів доступність мереж коливалася від 70% до 90%. Поступово відновлюється мобільний зв'язок на нещодавно деокупованих територіях Херсона та Миколаєва.

Раніше президент мобільного оператора Київстар Олександр Комаров заявляв, що у разі повного блекауту мережа мобільних операторів може перетворитися на точкове покриття .

СЕО Vodafone Україна Ольга Устинова заявила, що у разі повної відсутності електроенергії протягом кількох днів, в окремих локаціях працюватиме голосовий зв'язок та смс, інтернет-з'єднання не буде.