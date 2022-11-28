Шмигаль розповів європейським дипломатам, чого чекає від нових санкцій проти РФ

Україна очікує, що у новому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії буде передбачено відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT та заборона на в'їзд усіх громадян Росії до ЄС, повідомляє Ділова столиця.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн Північної Європи.

"Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста. Значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам росією нашої критичної інфраструктури" , — уточнив він.

Шмигаль також висловив подяку країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням.

Як повідомлялось, 28 листопада до Києва прибули міністри закордонних справ Латвії, Естонії, Литви, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії.