Кулеба анонсував більше рішень для України з боку НАТО

Країни-члени НАТО розглянуть питання надання нової військової допомоги для Збройних сил України, а також підтримки у сфері енергетики, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, цього тижня Кулеба буде присутнім на засідання глав МЗС країн НАТО у Бухаресті.

"Зустріч у НАТО буде вперше присвячена питанню оборони, а це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України та енергетики" , - сказав Кулеба.

За його словами, можна чекати "більше рішень" з боку союзників і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив росіянам.

"Буде багато результатів. Хоча і кінець року, але ніхто не розслабляється, усі заточені тільки на одна - на перемогу" , - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни НАТО цього тижня оголосять про довгострокову підтримку України.

При цьому за даними NYT, більшість країн Альянсу вже вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні.