Повітрянi сили: РФ може здійснювати масовані обстріли один-два рази на два тижні

РФ підготувала список потенційних цілей для ракетних ударів і може здійснювати масовані обстріли критичної інфраструктури України один-два рази на два тижні, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат повідомив, що окупанти можуть завдати удару, коли завгодно, бо мають для цього всі цілі та засоби. За його даними, після останнього масованого обстрілу окупанти проводять аналіз і дивляться, що вони можуть атакувати.

"У них цілий список об'єктів, які є для них потенційними цілями" , - сказав Ігнат.

Спікер зазначив, що росіянам потрібен певний час для підготовки удару, і вони можуть здійснити один-два обстріли на два тижні.

"Один раз на тиждень чи на два тижні це може відбуватися. Підняти літаки та направити їх на бойовий курс, завдати ударів — це не так багато часу потрібно тільки приймати рішення" , — наголосив він.

Ігнат зазначив, що до російських ударів треба бути готовими психологічно, і закликав прислухатися до військових та влади.

Українські військові попередили про загрозу нової ракетної атаки окупантів на критичну інфраструктуру країни.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, про це може свідчити повернення на бойове чергування в Чорному морі ракетоносія РФ, якого кілька останніх діб там не було.