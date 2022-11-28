Зеленський збирав Ставку: обговорювали захист енергосистеми від російських атак

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 листопада, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, головнокомандувач ЗСУ та командувачі військами оперативних напрямків розповіли про ситуацію на фронтах і дії захисників України зі звільнення українських територій, керівники розвідки доповіли про плани ворога на найближчу перспективу.

Учасники Ставки узгодили способи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями російських окупантів.

Також на засіданні обговорювали хід відновлення енергосистеми та її захист від можливих масованих ударів країни-терориста РФ, забезпечення зв’язку і тепла для українців та темпи відкриття Пунктів незламності по всій країні.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що окупанти можуть розпочати масовану атаку проти України будь-якої миті.

В Оперативному командуванні Південь попередили про загрозу нової ракетної атаки росіян на критичну інфраструктуру країни.

Через російські удари по українській інфраструктурі 23 листопада станом на ранок понеділка, 28 листопада, дефіцит потужності в енергосистемі складав 27%, по всій Україні діяли аварійні відключення.