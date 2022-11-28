Данiлов назвав найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми в Україні — це ракети дальністю 800 км, повідомляє Новое время.

"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км" , — пише він у Twitter.

Він додав, що це дозволить значно заощадити на генераторах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія Boeing запропонувала США виробляти високоточні недорогі боєприпаси з радіусом дії близько 150 км, що дозволить ЗСУ завдавати удару по глибокому тилу військ РФ.

23 листопада російські окупанти випустили 67 крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури по всій Україні, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сили оборони знищили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе типу Ланцет.

Практично всі області на деякий час залишилися без світла, у багатьох регіонах також не було води та зв'язку.

Протягом кількох діб ситуація поступово стабілізувалася. Станом на 28 листопада в Україні досі застосовують аварійні відключення електроенергії через дефіцит потужності.

Раніше українські військові попередили про загрозу нової ракетної атаки окупантів на критичну інфраструктуру країни.