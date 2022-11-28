WP: Вiд Байдена вимагають посилити контроль за зброєю для України

Після проміжних виборів до Конгресу США на адміністрацію президента Джо Байдена наростає тиск з метою посилити контроль за постачанням зброї для України. Зокрема, республіканці вже попередили, що очікують жорсткішого нагляду, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Washington Post.

Сума допомоги США наближається до 20 млрд доларів

За даними видання, адміністрація Байдена останнім часом працювала над тим, щоб оприлюднити зусилля щодо відстеження постачання зброї до України. Оскільки зобов'язання щодо військової допомоги швидкими темпами наближаються до позначки 20 млрд доларів.

Зокрема, Пентагон та Державний департамент вже намітили плани, покликані запобігти можливості потрапляння американської зброї до чужих рук. Вони включають додаткові перевірки та інструктаж для українських військових.

При цьому політики у Вашингтоні здебільшого погоджуються з тим, що посилення контролю - це добре. Проте експерти попереджають, що є деякі обмеження, які не дають змоги вести бездоганний облік усього, що передають Україні. І, мабуть, це не сподобається критикам Байдена.

"У кращому випадку є недоліки в моніторингу кінцевого використання, і, звичайно, Україна перебуває не в кращому становищі. Має бути певна готовність бути практичними щодо того, чого ми можемо досягти" , - зазначив Еліас Юсіф, експерт з глобальної торгівлі зброєю з Центру Стімсона.

Республіканці хочуть контролювати поставки

На сьогодні головним ініціатором змін є Республіканська партія. Як заявила у листопаді член Палати представників Марджорі Тейлор Грін (штат Джорджія), Конгрес має притягнути американський уряд до відповідальності "за все фінансування України". Ця заява була реакцією на запит адміністрації Байдена щодо виділення ще 37 млрд доларів для Києва.

"У майбутньому має бути підзвітність" , - говорив в інтерв'ю CNN нинішній лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті (Каліфорнія).

Проте конкретний поступ у цьому питанні очікується ще до того, як республіканці офіційно отримають контроль над Палатою. Нинішня версія законопроекту про дозволи на оборони вимагатиме від Пентагону та генеральних інспекторів постійних звітів. Ці позиції ще треба узгодити з версією законопроекту Сенату, який перебуває на стадії розгляду.

"Платники податків заслуговують на те, щоб знати, що інвестиції йдуть туди, куди вони призначені" , - заявив сенатор Джейсон Кроу (штат Колорадо).

Він очолив роботу в комітеті Палати представників зі збройних сил, щоб включити до оборонного законопроекту інструкції генеральному інспектору Пентагону з розгляду, аудиту, розслідування та інших перевірок щодо України. Сенатор вважає цю директиву необхідною, хоча і не зараховує себе до критиків військової допомоги.

"У будь-якій війні можуть бути помилки та неправильний розподіл припасів. Ми не граємо тут місію досконалості. Це жорстока, великомасштабна наземна війна - будинок за будинком, вулиця за вулицею, траншея за траншеєю. Буде багато втрат. Ми не намагаємося запобігти попаданню кожної одиниці зброї до рук росіян, але ми хочемо переконатися, що це не відбувається у великих масштабах" , - додав Кроу.

Забезпечити повний контроль неможливо

Американські законодавці, представники Пентагону та експерти зазначають, що поки що реальних приводів для занепокоєння небагато. За їх словами, Україна активно використовує військову допомогу та охоче розкриває те, як вона застосовується. Офіційні особи вважають, що українська сторона робить це чималою мірою для того, щоб збільшити обсяги поставок.

Але, як зазначає The Washington Post, багатьох у США стурбувала навіть примарна втрата контролю над озброєннями. Частково це пов'язано з практичними обмеженнями. За словами речника Пентагона Пета Райдера, інспекції зброї в Україні проводяться, коли це дозволяє ситуація, і лише в тих місцях, які не знаходяться поблизу лінії фронту. При цьому він відмовився надати подробиці про ці перевірки.

Крім того, Держдеп має обмежений бюджет для роботи інспекторів в Україні, які через це не можуть перевіряти кожну партію. На початок листопада було проведено лише дві особисті перевірки, які охопили лише 10% із 20 000 наданих одиниць зброї, включаючи зенітно-ракетні комплекси Stinger та протитанкові Javelin.

Ще одна причина - закон про контроль за експортом зброї, який вимагає, щоб адміністрація президента давала "розумні гарантії" того, що отримувачі використовують зброю за призначенням.

У більшості випадків перевірка відбувається на місці передачі зброї українській стороні. А посилений моніторинг потрібний лише тоді, коли зброя містить секретні технології. В Україні до таких виробів належать Stinger, Javelin, засоби ППО Avenger та прилади нічного бачення.

Критики Байдена готові йти на "прийнятний ризик"

На думку деяких законодавців, нинішня система недостатньо хороша. У тому числі тому, що до повномасштабної війни Україна посідала досить низькі позиції у глобальних індексах корупції.

"З огляду на обсяги товарів, які ми передаємо, ми повинні мати сторонній нагляд. Ми робимо це по всьому світу" , - вважає республіканець Майк Вальц (штат Флорида), який працював разом з Джейсоном Кроу над новим законопроектом.

На його думку, українські військові мають бути добре озброєні, але адміністрація Байдена нібито нехтує бажанням американців знати, як саме поводяться зі зброєю від США. Він також упевнений, що Вашингтон повинен мати можливість направляти інспекторів не лише на центральні склади зброї в Україні, а й до бригадних штабів та навіть батальйонів.

Досі адміністрація Байдена чинила опір цьому, побоюючись, що це може посилити ескалацію в Україні. За словами офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, американські фахівці наразі проводять інспекції зброї без зброї - тобто далеко від лінії фронту.

Вони також зазначають, що адміністрація непохитна і не має наміру "ходити навшпиньки" в ситуації, яка ризикує бути витлумачена Кремлем як пряма участь США у війні. Однак Вальц наголошує, що президент Росії Володимир Путін давно звинувачує США та НАТО у нібито таємних операціях в Україні.

"Це самообмеження з боку адміністрації. Це прийнятний ризик, коли люди неподалік лінії фронту перевіряють, куди прямує вся ця допомога, і допомагають українцям використовувати її більш ефективно" , - додав республіканець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США підготували план контролю над своїми озброєннями в Україні.