Росія відклала переговори зі США щодо контролю над ядерним озброєнням, які мали розпочатися в Єгипті в понеділок, 28 листопада. Цю інформацію підтвердив представник Держдепартаменту США, повідомляє CNN, повідомляє Новое время.

Представник Держдепу сказав, що США і Росія мали провести у Каїрі засідання двосторонньої консультативної комісії щодо нового договору про скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Кремль в односторонньому порядку відклав зустріч і «заявив, що запропонує нові дати».

За словами чиновника Держдепу, США готові перенести переговори так, щоб вони відбулися якнайшвидше, бо «відновлення інспекцій — пріоритет для збереження договору як інструменту стабільності».

Як пише CNN, новий Договір про СНО встановлює обмеження на кількість розгорнутих міжконтинентальних ядерних озброєнь, які можуть мати США і Росія. Вашингтон та країна-агресор мають проводити інспекції ядерних об'єктів один одного, але їх не було з 2020 року через пандемію COVID-19.

Адміністрація російського диктатора Путіна і президента США Джо Байдена продовжили новий договір СНО на п'ять років у 2021 році. Агентство Bloomberg повідомляло, що США пропонують Росії переукласти договір до 2026 року, залучаючи Китай як третю сторону.