Bloomberg: Російська нафта впала нижче запропонованої ЄС стелі цін

Російська флагманська нафта Urals знову впала в ціні, нагадавши про проблеми, з якими стикаються дипломати ЄС, які ведуть переговори про рівень цін, на якому можна було б обмежити експорт РФ, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Так, за даними Argus Media, ціни на Urals наприкінці минулого тижня впали до 51,96 дол за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.

До аналогічного рівня подешевшала нафта і в Новоросійську в Чорному морі.

Наприкінці минулого тижня дипломати ЄС обговорювали обмеження на продаж російської нафти в діапазоні 65-70 доларів за барель.

Очікувалось, що переговори поновляться в понеділок.

"Будь-який покупець, який заплатить більше, ніж верхня межа, не зможе користуватися європейськими суднами або стандартним європейським страхуванням" , - пояснює механізм агентство.

"Але проблема полягає в тому, що деякі країни ЄС, включаючи Польщу, наполягають на зниженні верхньої межі, щоб покарати Кремль за його війну в Україні. На противагу цьому, Греція, найбільший у світі власник нафтових танкерів, вважає за краще запровадити високе обмеження.

Дипломатам необхідно досягти одностайності, і цифра, на якій вони зупиняться, потім повинна бути прийнята G7. Європейська заборона на імпорт та повна заборона на страхування мають набути чинності, що створює нагальну необхідність узгодити верхню межу та запобігти шоку пропозиції", - додає Bloomberg.

Також зазначається, що існує значна невизначеність щодо цін на російську нафту, оскільки торгівля російськими нафтопродуктами стала менш прозорою після війни.

У четвер агентство Platts, що входить до складу S&P Global Inc., також оцінило ціну на нафту марки Urals в російському порту Приморськ приблизно в 52 долари, кажуть джерела Bloomberg.

Цінові дані Argus використовує Мінфін РФ для розрахунку експортних мит.

Нагадаємо:

Дипломати країн "Великої сімки" (G7) і ЄС обговорюють обмеження ціни на російську нафту на рівні від 65 до 70 доларів за барель з метою обмеження доходів для фінансування війни РФ проти України, не порушуючи при цьому світові ринки нафти.

Проте зустріч представників урядів країн ЄС, запланована на вечір 25 листопада для обговорення цього питання, була скасована.

У четвер уряди країн ЄС розділилися в думках щодо рівня, на якому слід обмежити ціни на російську нафту.

Президент Володимир Зеленський вважає, що стеля цін на російську нафту, яка обговорюється ЄС та країнами G7, має бути запроваджена на рівні 30 доларів за барель.

Переговори між країнами Європейського Союзу щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту зайшли в глухий кут у середу ввечері.