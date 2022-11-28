Штайнмаєр привітав намір Бундестагу визнати Голодомор геноцидом

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав намір Бундестагу визнати Голодомор в Україні та кваліфікувати його як геноцид українського народу, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

"Це була свідома стратегія сталінського режиму в 1932 і 1933 роках, щоб дозволити частині населення тодішнього Радянського Союзу померти від голоду" , - сказав Штайнмаєр.

Німецький президент додав, що він "дуже, дуже вдячний" за те, що парламент вирішив ухвалити таке рішення.

Раніше стало відомо, що чотири фракції Бундестагу - партії "світлофорної коаліції" та ХДС - готові підтримати резолюцію з визнанням Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

У тексті Голодомор визнають геноцидом та ставлять в один ряд з іншими злочинами проти людяності XX сторіччя, у тому числі Голокостом.

Резолюцію мають винести на голосування 30 листопада, розгляд почнеться о 18:00 з дебатів, які триватимуть близько 40 хвилин. Стежити за голосуванням можна буде у трансляції на сайті Бундестагу.