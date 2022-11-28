Нафтогаз: Понад половину пошкоджених об’єктів теплопостачання вже відновили

Після російських обстрілів по інфраструктурі України вже відновлено 53,3% уражених об’єктів теплопостачання, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогаз України".

Зазначається, що в Україні наразі розпочали роботу 99,7% котелень. При цьому основне завдання сьогодні, наголошують в Нафтогазі, – забезпечити сталу роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені.

На сьогодні вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, що становить 53,3 % від загальної кількості уражених об’єктів.

Найскладніша ситуація спостерігається на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини, куди спрямовуються особливі зусилля, адже досі зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.

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У понеділок, 28 листопада, через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі застосовуються аварійні відключення по всій території України.