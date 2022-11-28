Офіс Президента: В Україні оновили мапу Пунктів незламності
На онлайн-мапі тепер відображатимуться три основні категорії, повідомляє Ділова столиця.
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що оновили мапу Пунктів незламності.
Внесені зміни до мапи на сайті. Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три основні категорії:
- Пункти Незламності – це місця організовані владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.
- Пункти Незламності бізнесу – тут є можливість безплатно підзарядити гаджети.
- Магазини, аптеки, АЗК та банки, які працюватимуть у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).
"Будемо постійно інспектувати Пункти Незламності, задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти", — запевняє високопосадовець.