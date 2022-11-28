Офіс Президента: В Україні оновили мапу Пунктів незламності

На онлайн-мапі тепер відображатимуться три основні категорії, повідомляє Ділова столиця.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що оновили мапу Пунктів незламності.

Внесені зміни до мапи﻿ на сайті. Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три основні категорії:

- Пункти Незламності – це місця організовані владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

- Пункти Незламності бізнесу – тут є можливість безплатно підзарядити гаджети.

- Магазини, аптеки, АЗК та банки, які працюватимуть у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).