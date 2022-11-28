У МЗС Польщі спростували фейк про приєднання західних областей України
Спікер польського МЗС Лукаш Ясін спростував фейк про підготовку приєднання західних областей України до Польщі, повідомляє Новое время.
"Записи про підготовку до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією", - написав він у Twitter.
Ясін назвав цю інформацію черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною.
"Фотографія, яка мала підтвердити ці тези, була підроблена, а поданий на ній документ не відповідає дійсності", — додав він.
4 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що Польща, Румунія та Угорщина нібито виношують плани повернути собі території, втрачені після Другої світової війни.
Польща у відповідь заявила, що Путін знову розповів «фейки, які дуже далекі від реальності».
У румунському МЗС відповіли, що повністю підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах та засуджують РФ за її військову агресію.
Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що "не вважає правильними" заяви Путіна про "територіальні претензії" Будапешта до України.