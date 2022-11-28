Голова Міноборони Словенії відвідав Україну та зустрівся з Резніковим

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Міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець відвідав Київ. У ході візиту він провів переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив Резніков у Twitter.

"Був радий прийняти словенського міністра оборони Мар'яна Шареца у Києві. Обговорили ситуацію з безпекою та розвиток двосторонньої співпраці, включаючи можливості повоєнного відновлення України. Словенську політичну підтримку та військово-технічну допомогу, а також навчання наших військовослужбовців" , - написав очільник Міноборони України за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словенія передала Україні майже 30 танків M-55C.

Також ми писали, що влада Словенії передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій.