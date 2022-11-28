Зеленський: Окупанти 258 разів обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти за тиждень 258 разів обстріляли 30 звільнених населених пунктів правобережжя Херсонської області, повідомляє Новое время.
"Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини", - сказав він.
Зеленський додав, що російська армія пошкодила і помпову станцію, яка забезпечує подачу води до Миколаєва.
"Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститись. Помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них", — наголосив президент.
З моменту звільнення правобережжя Дніпра на початку листопада українськими захисниками російські війська регулярно обстрілюють Херсон та навколишні населені пункти.
У неділю, 27 листопада, російські війська влучили в лінії електромереж, які живлять Херсон.