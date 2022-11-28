Військовослужбовець: Росiя планує на 29 листопада масований обстріл України

У вівторок, 29 листопада, ЗС РФ планує здійснити масовані ракетні удари по Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив відомий український військовослужбовець, лідер організації C14 (зараз "Основа майбутнього") Євген Карась.

За його словами, 29 листопада ЗС РФ планує здійснити нові ракетні удари по Україні.

Імовірність масованої атаки в мирних містах, як стверджує Євген Карась, становить 90%.

"Хочуть спробувати "великий-великий". Не можу судити про те, скільки нам залишилося терпіти. Але з огляду на цифри залишку ракет, я так розумію, ще п'ять великих обстрілів, і буде в Росії катастрофа. Але це розтягнеться на два-три місяці" , — продовжив Євген Карась і додав, що про плани ЗС РФ здійснити нову атаку свідчать численні перехоплення.

Підсумовуючи, лідер організації "Основа майбутнього" побажав удачі підрозділам протиповітряної оборони та закликав мирних українців "не вішати носа".