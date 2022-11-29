Newsweek: Навесні в РФ обговорювали можливість ядерного удару по Україні

За даними видання Newsweek, навесні 2022 року, після перших провалів російської армії, офіційні особи у владі РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї для удару по Україні, повідомляє Новое время.

Факт таких розмов підтверджують електронні листи, які видання отримало від інформатор з ФСБ із позивним Вітер змін. Листи надходили на пошту російського правозахисника, керівника Антикорупційного сайту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

За даними видання, обговорення проводились ще за декілька місяців до того, яки кремлівський диктатор Володимир Путін заявляв про готовність до використання ядерної зброї для захисту «територіальної цілісності РФ».

Російські генерали і співробітники ФСБ проводили зустрічі без участі Путіна й висловлювали думку, що диктатор не піде на такий крок, адже це означатиме «поразку Росії» як в очах супротивників, так і в очах нейтральних країн. Також висловлювалась думка, що ланцюжок командування заблокує це рішення, якщо Путін дасть такий наказ.

"Такий потужний аргумент для локального конфлікту продемонстрував би військову слабкість, яку не міг би перекреслити навіть військовий успіх" , — заявив інформатор із ФСБ.

Директор Європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Бергманн повідомив, що Путін наразі «відчайдушно шукає якийсь спосіб спробувати змінити цей конфлікт».

"Якщо ви керівник такої держави, як Росія, вас може засмучувати той величезний запас ядерної зброї, який є вашою претензією на статус великої держави, проте в той же час ці запаси начебто неактуальні - ви не можете ними реально скористатися. Все, що ви можете зробити, це погрожувати їх застосуванням" , — заявив Бергманн.

Газета The New York Times 2 листопада повідомила з посиланням на джерела, що високопосадовці збройних сил РФ нещодавно обговорювали, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав матеріал «накачуванням теми ядерної зброї».

В українській розвідці заявляли, що вважають загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України «дуже високою». Водночас, на думку глави ГУР Кирила Буданова, найближчим часом Росія не завдасть ядерного удару.