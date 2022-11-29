Сьогодні в Україні очікуються сніг та дощі: синоптики назвали регіони

У вівторок, 29 листопада, в Україні буде хмарно. На частині території очікуються сніг та дощ, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"У більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів" , - йдеться у повідомленні.

Ожеледиця вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, удень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень у південній частині, Закарпатті та Криму 4-9° тепла).