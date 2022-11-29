Чому пітніє скло в автомобілі і як з цим боротися

Приходом осені погода міняється – дощі йдуть дедалі частіше, туманні та сирі дні стають нормою. А ближче до зими синоптики все частіше обіцяють сніг та заморозки. Тож у автомобілістів можуть з'явитися «сезонні» проблеми, які не давали себе знати влітку. Одна з них - запотівання скла, повідомляє Автоцентр.

Чому пітніє скло

Головною причиною запотівання скла є, звичайно ж, підвищена вологість у салоні. А ось чому вона підвищена і наскільки сильно це вже інше важливе питання. Вологе повітря в дощову погоду, яке до того ж заноситься в салон на мокрих речах та взутті, випаровування від дихання і навіть конденсат — все це цілком природні причини цієї проблеми. Однак штатна система кліматизації будь-якого автомобіля повинна легко впоратися із цим питанням. А щоб допомогти їй у цьому, слід вдатися до нехитрих прийомів:

Тримайте скло автомобіля чистим, особливо лобове. Адже це не тільки безпека, а й стомлюваність за кермом. Чим чистіше скло, тим легше очам (особливо у темний час доби) і тим менше ви втомлюєтеся за кермом! Для догляду за склом зовсім не обов'язково вдаватися до побутової хімії або спеціальних засобів. Звичайної ганчірки «мікрофібри», мокрої та сухої, буде достатньо. Головне добре витерти скло насухо.

Використовуйте кондиціонер. Це один із головних борців із запотівання скла. Він ефективно «евакуює» вологу із салону.

Правильно розподіляйте повітряні потоки. Головна увага, знову ж таки, слід приділити лобовому склу, а вже потім іншим напрямкам обдування. У багатьох моделях автомобілів передбачена можливість настроювати потоки на власний розсуд, але режим «на скло» - обов'язковий. Також більшість сучасних автомобілів мають режим «розпітування». Його завдання — якнайшвидше забезпечити водієві гарний огляд як мінімум вперед. Коли скло стане чистим, можна повернутись до звичайного режиму роботи.

Не використовуйте режим рециркуляції повітря тривалий час. Побачивши вантажівку, що чадить, водій поспішає включити рециркуляцію, але забуває відкрити заслінку забору повітря, коли її проїде. Перевірте цей параметр, наприклад під час зупинки на світлофорі.

Не допомагає і скління продовжує пітніти

Якщо ніякі вищеописані дії не допомагають, потрібно «копнути глибше». Тому що такі постійні симптоми, особливо якщо в автомобілі ще й запах вогкості/цвілі, свідчать про явні несправності.

Почніть із повітряного фільтра. Пам'ятаєте, коли його змінювали? Якщо більше року тому (або більше 10-15 тис. км пробігу), слід замінити і подивитися на результат.

Вода може потрапляти до салону ззовні. Тут варіантів кілька. По-перше, могли схуднути гумові ущільнювачі. Випадок не найпоширеніший, але на старих автомобілях можливий. Або після заміни скла, особливо лобового. Дуже часто засмічується дренаж (відведення води з лобового скла, грубо кажучи, що стікає спеціальними відводами між двигуном та салоном). Тоді вода прямує до салону. Така поломка дуже підступна, оскільки проявляється не одразу, але проблем від неї маса. Вода потрапляє на покриття підлоги в салоні та скупчується в порожнинах кузова, викликаючи корозію тощо. Тому не лінуйтеся регулярно прибирати листя і взагалі всяке «сміття», яке накопичується в районі склоочисників.

Протікання може утворитися у салоні. Наприклад, у старих радянських автомобілях чимало клопоту завдавав радіатор обігрівача салону. На деяких автомобілях ВАЗів він продовжує це робити і зараз. Словом, радіатор, патрубки, з'єднання — все це має зазнати ревізії.

Завдати клопоту може і банальний ... омивач заднього скла! Неякісне з'єднання трубок або економія на зимовому омивачі (вода в трубках замерзає і розриває їх) може підмочити килимове покриття підлоги або стелю, якщо трубка проведена там. У будь-якому разі, економія на копійчаних речах може обернутися серйозними проблемами в майбутньому.

І на останок

Водії використовують безліч прийомів боротьби із запотівання скла в автомобілі, від жіночих прокладок до розсипання на підлозі котячого наповнювача для туалетів і нарізаної кубиками сирої картоплі. Однак, ми не радимо вдаватися до них, тому що той же «котячий туалет» в автомобілі – це не естетично. Крім того, це ризик пропустити поломку, а потім виявити на підлозі автомобіля басейн із рідини омивача або дощової води. Але ж такі випадки траплялися!

Тому регулярно стежте за станом свого автомобіля та не лінуйтеся виконувати нескладні рекомендації.