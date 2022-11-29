У центрі Миколаєва демонтували меморіальну дошку Пушкіну

Комунальники Миколаєва прибрали меморіальну дошку поетові Олександру Пушкіну з будинку на перехресті вулиць Соборної та Шевченка. Про це повідомив начальник управління культури та охорони культурної спадщини міста Юрій Любаров у Facebook .

"Кажуть, що колись у Миколаєві на цьому місці зупинявся поет А.С.П. Не знаю, чи це правда, але те, що сьогодні він поїхав далі (і далі, і далі) від нашого міста - це перевірений факт" , - Заявив Любаров.

Автор меморіальної дошки – миколаївський скульптор Юрій Макушев. Меморіальна дошка висіла на будинку, де за версіями деяких істориків був заїжджий двір і в ньому зупинявся поет.

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