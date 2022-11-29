Столтенберг: Чому НАТО не може допустити перемоги Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі перемоги Росії у війні проти України світу доведеться сплатити ще вищу ціну, оскільки авторитарні лідери у різних країнах отримають "зелене світло" на застосування грубої сили. Про це Столтенберг сказав на бухарестському форумі, організованому Інститутом Аспена у вівторок, повідомляє Українська правда.

"Ми усі платимо ціну за війну Росії проти України. Та ціна, яку ми платимо, – у грошах, тоді як ціна, яку сплачують українці, – вимірюється кров’ю" , – заявив генсек Альянсу.

"Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усі ми заплатимо ще вищу ціну на багато-багато років уперед. Адже тоді вивчений президентом Путіним та іншими авторитарними лідерами урок полягатиме у тому, що цілей можна досягати шляхом використання грубої сили. Вони будуть заохочені використовувати ще більше сили знову і знову. Це зробить наш світ ще небезпечнішим, а усіх нас – ще вразливішими" , – сказав він.

За словами Столтенберга, саме тому довгостроковим безпековим інтересом НАТО є надавати підтримку Україні.

Водночас він наголосив, що разі перемоги агресора у цій війні тривалий мир буде неможливим.

"Ми знаємо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Та те, що відбувається за столом переговорів, прямо пов’язано з тим, що відбувається на полі бою. Тож щоб створити умови для тривалого миру, ми повинні упевнитись, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні" , – заявив генсек НАТО.

"Тож наш меседж з Бухаресту: НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Ми не відступимо" , - наголосив він.

29-30 листопада у Бухаресті відбудеться зустріч глав МЗС НАТО, на якій, як очікується, будуть ухвалені нові рішення для підтримки України.