Словаччина передала Україні 30 БМП-1

Україна отримала від Словаччини 30 машин бойової піхоти БМП-1, які Братислава передала ЗСУ у рамках домовленостей з Німеччиною.﻿ Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у своєму Twitter, повідомляє Новое время.

"Радій підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти передали Україні на основі угоди з Німеччиною" , - зазначив він.

Надь також подякував за співпрацю своїй німецькій колегі Христині Ламбрехт.

Словаччина передала Україні БМП-1, а замість цього отримає від Німеччини військову техніку. Берлін відправить Братиславі 15 бойових танків Leopard 2A4, необхідну амуніцію та запасні частини. Загальна сума переданої Німеччиною техніки становитиме понад 100 мільйонів євро.

Раніше Словаччина передала українській армії ще одну САУ Zuzana. А Німеччина, Норвегія та Данія домовилися закупити для України додатково 16 словацьких самохідних гаубиць Zuzana 2. Поставки стартують наступного року.