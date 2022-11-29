Європа імпортує рекордні обсяги російського СПГ – FT

Видання Financial Times повідомляє, що Європа імпортує рекордні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ), який постачається морським шляхом. Це свідчить, що регіон не повністю позбувся залежності від РФ, навіть попри те, що постачання газу трубопроводами скоротилося, повідомляє Дзеркало тижня.

Імпорт російського СПГ, який зазвичай перевозиться великими танкерами, зріс більш ніж на 40 відсотків у період з січня по жовтень цього року порівняно з аналогічним періодом 2021 року, що підкреслює труднощі для Європи у відмові від газу з РФ, попри спроби Брюсселя відійти від російських енергоносіїв.

Російський СПГ склав 16 відсотків європейського морського імпорту за цей період. Хоча загальний обсяг 17,8 млрд кубометрів становив лише частку від 62,1 млрд кубометрів трубопровідного газу, що надійшли за цей час, це, тим не менш, залишає Європу вразливою до енергетичної зброї глави Кремля Владіміра Путіна.

«Одного дня Путін може прокинутися і сказати: "Ми припиняємо постачати СПГ до Європи", що змусить регіон купувати газ на ще більш дорогому спотовому ринку» , - сказала науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анн-Софі Корбо.

Вона також додала, що Росія може перенаправляти вантажі до країн, які потребують СПГ, таких як Бангладеш та Пакистан, за нижчими цінами, щоб досягти політичної вигоди та чинити тиск на європейців.

«Дуже важливо не забувати, що багато країн страждають, тому що вони не можуть дозволити собі СПГ» , - заявила аналітик.

На російський газ не накладено жодних санкцій через його важливість для енергетичної безпеки деяких європейських країн. Кремль скористався цим, поступово зменшуючи потік через трубопроводи після вторгнення в Україну, підвищуючи ціни і розпалюючи кризу на всьому континенті.

Потоки газу через трубопровід «Ямал», що проходить через Польщу, були зупинені з травня, а влітку Росія скоротила потоки через лінію «Північного потоку-1» до Німеччини. Пізніше на «Північних потоках» стався вибух, що, за твердженням деяких європейських країн, було навмисним актом диверсії.

Росія також нещодавно погрожувала обмежити постачання до Західної Європи через єдиний трубопровід, який все ще з'єднує регіон через Україну. За даними аналітичного центру Bruegel, постачання газу з Росії скоротилося майже на 80 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Для того, щоб заповнити цю прогалину, Європа, яка минулого року імпортувала 155 млрд кубометрів російського газу, включаючи СПГ, звернулася до міжнародного ринку скрапленого природного газу. За даними Refinitiv, у січні-жовтні вона імпортувала рекордні 111 млрд кубометрів СПГ, що майже на 70% більше, ніж минулого року.

Імпорт з Росії за цей період склав 17,8 млрд кубометрів, збільшившись на 42% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, при цьому майже весь обсяг імпорту припав на Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди.

Більшість російського СПГ надходить із підприємства «Ямал СПГ», ключовим власником якого є російська компанія «Новатек», а інші частки належать французькій Total, китайській CNPC та китайському державному фонду.

Ще однією ознакою зв'язків Європи з Росією є те, що минулого місяця в Грецію прибуло велике судно, яке перевозило СПГ з об'єкта «Портова» біля південного кордону Росії з Фінляндією, згідно з даними компанії QuantCube, що займається аналізом супутникових даних.

З 2017 року РФ входить у трійку найбільших джерел СПГ для Європи, на частку якої припадає близько 20 відсотків загального імпорту за останні три роки. За даними Refinitiv, Росія була другим за величиною джерелом цього року, але її частка знизилася до 16%, попри рекордний імпорт, оскільки Європа прийняла більше американського СПГ, на частку якого припало 42%. Катар був третім за величиною постачальником СПГ до Європи, на частку якого припадало 13,7%.

«Моя дещо цинічна думка полягає в тому, що якщо ми купуємо СПГ у Росії, то це нормально. Тому що ми отримуємо від росіян те, що в іншому випадку було б відправлено [кудись ще]. Що Європі терміново потрібно, то це механізм захисту від того, що Росія вибірково відправляє газ окремим покупцям у Європі, щоб купити політичну вигоду і порушити єдність Європи» , - сказав старший науковий співробітник Bruegel Георг Захманн.

Європейська єдність вже проходить випробування розколом між такими країнами, як Іспанія та Греція, які виступають за обмеження цін на газ, в той час як Німеччина, Данія та Нідерланди залишаються скептично налаштованими щодо такого кроку. Угорщина, тим часом, підписала нову угоду з «Газпромом» у серпні.