Bloomberg: В НАТО повернулися до ідеї передати Україні винищувачі

Стратегічно важливе місто Херсон повернулося під українських контроль, хоча йому досі загрожують російські обстріли і атаки по електромережах. Але в той час, коли солдати по обидва боки від лінії фронту готуються до війни взимку, формуються фактично два окремі конфлікти: один на землі, а інший в небі. Що може зробити Захід, щоб допомогти Україні впоратися з терміновими тактичними викликами і отримати довгострокову перевагу? Про це в статті для Bloomberg пише колишній верховний головнокомандувач сил НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс, повідомляє Дзеркало тижня.

Він пояснює, що на землі дощова осінь і холодна зима призведуть до скорочення операцій. Росії і Україні потрібно відпочити і зміцнити свої війська, а також полагодити техніку. Американський військовий впевнений, що до другої половини зими, коли грунти замерзнуть, не варто чекати широкомасштабних боїв.

Росії буде важко заповнити прогалини у своїх майбутніх операціях через низьку мотивацію солдатів і провальну мобілізаційну кампанію. 200-300 тисяч молодих чоловіків втекли від призову, залишивши Росію і переїхавши в сусідні країни. Тож Владімір Путін почав відправляти на службу злочинців, безпритульних і алкоголіків. Ставрідіс вказує на те, що Україна теж має свої виклики. Звісно, в українців немає проблем з мотивацією, оскільки вони воюють за своє існування. Однак, проблема в тому, що населення України втричі менше, ніж в Росії.

Україна також має велику перевагу в забезпеченні, Захід продовжить передавати їй високотехнологічне озброєння, критично необхідне для операцій піхоти, а саме гармати, кулемети, боєприпаси, пальне, вантажівки, прилади нічного бачення, зимове спорядження і засоби зв’язку. В цей же час, мобілізованим росіянам наказують самостійно купувати собі спальні мішки і запасатися тампонами, щоб потім обробляти свої рани.

Але, на думку Ставрідіса, у сухопутній війні викликом буде класичний факт поля битви: сторона, яка обороняється, має перевагу. Військова теорія каже, що для прориву добре укріпленої лінії оборони потрібна перевага в силах в пропорції три до одного. Іронічно, що оскільки українська армія успішно визволила значну частину раніше окупованих територій, російські оборонні позиції стають більш щільними. І їх важче розбити. Але зважаючи на перевагу в забезпеченні і мотивації, на думку Ставрідіса, становище України на землі значно краще, ніж російське. Він зауважує, що бої будуть тяжкими, але все ж на землі перевага в руках українців. Але як щодо іншої війни, яка триває в небі?

Ставрідіс підкреслює, що в небі Росія все ще має перевагу. По-перше, тому що ВПС РФ значно чисельніші, а ще мають великий бойовий досвід в Сирії. Російські літаки постійно перетворювали на руїни сирійські міста, скидаючи без розбору тисячі «дурних бомб». Метою було просто знищити будь-які можливості для підтримки сил, які воювали проти режиму Башара Асада, союзника Путіна.

Нажаль, ці «килимові бомбардування» виявилися дуже ефективними. І схоже, що Путін намагається скопіювати цей підхід в Україні. Новий генерал, якого призначили командувати російськими окупаційними військами, очолює ВПС РФ і відомий своїми звірствами в Сирії. Його стратегія дуже проста: розбити українські електромережі і системи водоканалу, щоб зламати українців морально, заморозивши їх у їхніх домівках, які перестають бути придатними для життя.

Попри те, що російські запаси високоточних ракет швидко вичерпуються, у Путін все ще є багато «дурних бомб», які залишилися на складах ще з часів Холодної війни. На думку Ставрідіса, російському президенту байдуже до руйнувань чи смерті цивільних. Тому він може скинути таких бомб якомога більше.

Екс-головнокомандувач військ НАТО вважає, що Заходу потрібно збільшити свою підтримку української протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський, звісно, хотів би, щоб альянс закрив небо над його країною.

«Але більш вірогідно, що він отримає ще більшу кількість передових систем на зразок «Залізного куполу», батарей Patriot, а також тактичних винищувачів. Лідери в столицях НАТО переглядають ідею, яка була відкинула на початку війни: надіслати або радянські MiГ-29 (Польща пропонувала передати їх українцям), або американські багатоцільові винищувачі F-16, якими легко навчитися керувати. Без таких заходів війна в небі буде й далі розвиватися на користь Путіна» , - пише Ставрідіс.

На думку американського військового, забезпечення України інструментами для закриття свого неба може бути ключем до того, щоб змусити Росію почати справжні переговори. І це може статися вже на початку весни, зважаючи на успіхи української армії на землі.