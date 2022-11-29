Шмигаль: Електроенергії для населення вистачає на 5-6 годин на добу

В Україні зберігається дефіцит електроенергії, але її достатньо для рівномірного розподілення електропостачання споживачам принаймні по 5-6 годин на добу.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Економічна правда.

Очільник уряду наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Але навіть при дефіциті в енергосистемі 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб населення.

"Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день" , – наголосив Шмигаль.

Також він закликав місцеву владу пояснити українцям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин і з якими об’єктами критичними інфраструктури вони пов’язані.

"Не допустимо, щоб в одних будинках не було по 20-30 годин, а інколи і 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості" , – додав прем’єр.

Нагадуємо:

На 11:00 вівторка, 29 листопада, виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні, дефіцит потужностей становить 30% – електропостачання обмежуватимуть у всіх областях.

У понеділок, 28 листопада, через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі застосовуються аварійні відключення по всій території України.