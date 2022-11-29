СNN: Пентагон розглядає можливість відправити Patriot до України

США розглядають можливість відправити системи протиракетної оборони Patriot в Україну, повідомив неназваний високопоставлений представник Міноборони США в коментарі CNN, повідомляє Новое время.

Відповідаючи на запитання, чи США розглядають можливість відправити Patriot в Україну, він сказав: «всі можливості на столі».

"Patriot — це одна з можливостей ППО, що розглядаються" , — сказав представник Пентагону.

Чиновник додав, що ППО України є «найвищим пріоритетом» США.



"Ми розглядаємо всі можливості, які могли б допомогти українцям протистояти атакам Росії, тому все на столі, і ми дивимося, що можуть зробити США, дивимося, що наші союзники та партнери можуть зробити та шукаємо комбінації можливостей, які були б корисні" , — додав чиновник.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що на саміті НАТО 29−30 листопада у Бухаресті головними темами для України стануть системи ППО Patriot та трансформатори.

Раніше американський відставний адмірал Джеймс Ставрідіс припустив, що Україна може отримати від країн-союзниць НАТО ще більше високотехнологічних ракетних комплексів класу «повітря-поверхня», системи Patriot і, можливо, тактичні винищувачі.