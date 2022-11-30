Зеленський: До кінця року Росія втратить 100 тисяч солдатів

Президент Володимир Зеленський заявив, що ще до кінця року російська армія втратить 100 тисяч людей убитими через вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

"Ще цього року Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богові відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. Світ же робитиме все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних" , — заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що ситуація на фронті залишається важкою. Зокрема, окупанти продовжують намагатися наступати в Донецькій області.

"Ситуація на фронті складна. Незважаючи на дуже великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогові здійснити їхні наміри" , — заявив Зеленський.

Президент нагадав, що росіяни планували повністю захопит Донбас ще весною або влітку.