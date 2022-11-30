Китай запустив на орбіту корабель з космонавтами

Китайський пілотований корабель "Шеньчжоу-15" стартував до Національної орбітальної станції Китаю "Тяньгун", повідомляє РБК-Україна.

У вівторок, 29 листопада, на північному заході Китаю о 23:08 за пекінським часом з центру запуску супутників Цзюцюань вилетіла ракета Long March-2F Y15 з космічним кораблем Shenzhou-15 та трьома тайконавтами на борту.

Троє тайконавтів, Фей Цзюньлун, Ден Цінмін і Чжан Лу, мають долетіти до космічної станції та прожити декілька днів з екіпажем "Шеньчжоу-14" до повернення останнього на землю. Вперше в історії Китаю ротацію буде здійснено на орбіті у присутності членів двох екіпажів.

Ця місія стане четвертою експедицією тайконавтів на "Тяньгун". Екіпажу належить провести понад 40 наукових та технічних експериментів та тестів, також тайконавти здійснять три-чотири виходи у відкритий космос для здійснення монтажних робіт зовні станції.