На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП
Під ранок 30 листопада на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії всі смуги руху у напрямку столиці перекриті, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.
Як розповіли правоохоронці, аварії сталася неподалік села Копилів у Бучанському районі. ДТП сталося за участю 3 транспортних засобів: мікроавтобусів Fiat Ducato, Mercedes Sprinter та вантажівки Man TGA.
За попередніми даними, внаслідок зіткнення є постраждалі.
"В результаті ДТП усі смуги руху у напрямку м. Київ перекриті. Організовано реверсивний рух. Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей, заздалегідь плануйте свої маршрути з огляду на вказану інформацію", - зазначили в поліції.