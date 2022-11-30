На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП

Під ранок 30 листопада на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії всі смуги руху у напрямку столиці перекриті, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Як розповіли правоохоронці, аварії сталася неподалік села Копилів у Бучанському районі. ДТП сталося за участю 3 транспортних засобів: мікроавтобусів Fiat Ducato, Mercedes Sprinter та вантажівки Man TGA.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення є постраждалі.