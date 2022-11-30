Укрзалізниця не скасовуватиме потяги у разі нових блекаутів

У разі настання нових блекаутів "Укрзалізниця" не скасовуватиме пасажирські потяги, як і після блекауту 23 листопада. Про це розповів голова правління компанії Олександр Камишин, повідомляє Економічна правда.

"Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі" , - сказав він.

У той же час Камишин додав, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту.