Міноборони РФ планує капітально розвивати ядерні сили

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його відомство у 2023 році буде капітально розбудовувати ядерні сили РФ, повідомляє Українська правда.

"Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил" , - заявив Шойгу.

Він також додав, що збройні сили Росії під час спеціальної військової операції (так у Росії називають війну з Україною – ред.) тестують нові способи застосування ракетних військ і артилерії.

За словами Шойгу, насамперед це стосується використання "розвідувально-ударних вогневих комплексів, що включають в себе безпілотні літальні апарати, а також сучасні та перспективні зразки озброєння".

Російський міністр оборони зазначив, що з урахуванням досвіду війни в Україні "вдосконалюється і контрбатарейна боротьба як одне з основних завдань вогневого ураження противника".

За словами Шойгу, до її виконання залучено далекобійні реактивні артилерійські системи "Торнадо-С" і артилерійські системи великої потужності "Малка" – вони нібито ефективно уражають "іноземні реактивні та артилерійські системи".

Глава Міноборони РФ також запропонував застосовувати на війні в Україні "перспективні озброєння".