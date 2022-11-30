У Повітряних силах назвали літаки, яких найбільше потребує Україна

Україні потрібні передусім багатоцільові винищувачі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми розуміємо, що ворог переважає нас і кількісно в рази, і технологічно. Він має багатоцільові літаки, які готові виконувати безліч завдань на полі бою, здатні вражати повітряні й наземні цілі, мають широкий спектр озброєння. У нас, на жаль, застаріле озброєння та літаки. Дещо вдалось адаптувати до американських засобів ураження, зокрема до таких, як ракети HARM. Але цього недостатньо" , — сказав він.

Відтак, на переконання Ігната, для відповіді на наявні загрози Україні потрібні багатоцільові літаки, такі як F-15 та F-16 — адже росіяни відкрито заявляють, що планують і далі бити по інфраструктурі, центрах ухвалення рішень тощо. Для відбиття цієї загрози потрібна і далекобійна зброя — як ракетна, так і та, що може працювати з багатоцільових літаків.

"Тому потрібно добиватись ухвалення політичного рішення про передачу цих літаків Україні. Адже вони мають змогу збивати як крилаті ракети, які летять, так і завдавати ударів по наземних цілях, тим самим діставати ворога далеко в тилу" , — наголосив Юрій Ігнат.

Він додав, що МіГ-29, навіть якщо Україні їх передадуть партнери, не розв'яжуть проблем, які сьогодні стоять перед українською авіацією.

У Повітряних силах вважають, що поява додаткових російських літаків на аеродромі Енгельс може свідчити про ротацію російської армії та про наміри росіян збільшити напрямки ударів.