СБУ провела обшуки в Мураєва

Співробітники Служби безпеки України провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що в результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

Все це – в рамках кримінального провадження за підозрою в державній зраді (ця справа є фактовою -ред.).

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.

Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика, зазначають у спецслужбі. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди.

Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції, кажуть в СБУ.

Наразі всі вилучені матеріали передано на експертизи.

За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.