ЗМІ: У Хорватії агенти ФБР обшукали яхту Медведчука та Марченко

У Хорватії у середині листопада агенти Федерального бюро розслідування США провели обшук на 92-метровій яхті "Royal Romance", що належить виданому Росії українському народному депутату Віктору Медведчуку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні хорватського видання "Jutarnji List".

Видання написало про обшук розкішної яхти "Royal Romance" 29 листопада, але обшук пройшов за 10 днів до того, відповідно до постанови окружного суду Спліта від 15 листопада.

Це підтвердив суддя та речник окружного суду Спліта Дінко Мешін. Ордер на обшук був виданий на запит Міністерства юстиції США.

Це таємне провадження, тому суддя Мешин не зміг повідомити більше деталей, окрім того, що в ордері є ім’я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко.

США ведуть проти кума Володимира Путіна та його дружини справи за порушення там федеральних законів, серед іншого їх звинувачують у відмиванні грошей.

Зазначимо, 5-палубна яхта "Royal Romance" побудована суднобудівною компанією "Feadship", Віктор Медведчук отримав її в липні 2015 року. У березні 2021 року яхта "Royal Romance", якою володіла родина народного депутата від ОПЗЖ Медведчука, змінила власника, аби уникнути українських санкцій. З кінця вересня 2021 року ця яхта була пришвартована в порту Рієка (Хорватія).

Колишній лідер забороненої ОПЗЖ і кум російського диктатора Путіна Віктор Медведчук, який зник із інфопростору після того, як його обміняли на 200 захисників України та передали до РФ, знайшовся у окупованому Криму. У товаристві дружини, Оксани Марченко він буцімто засвітився у Ялті.