Повітряні сили: Росіяни понад два тижні не атакують Україну іранськими дронами

Війська РФ понад два тижні не атакують Україну іранськими безпілотниками, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Вже два тижні приблизно не спостерігаємо, а може, й більше, цих іранських БПЛА. Ймовірно, перша партія вже закінчилася" , - сказав він.

Гнат додав, що окупанти випустили по Україні близько 400 іранських дронів, з яких 340 було збито. Він нагадав, що Росія загалом замовила 1740 безпілотників цього типу.

"Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, тривають процеси політичного характеру. На Близькому Сході зараз непроста ситуація, і на це можуть впливати інші країни" , — додав Ігнат.

Росія отримала від Ірану сотні бойових безпілотників і застосовує проти України три типи іранських дронів: Mohajer-6, Shahed-129 і Shahed-191. За словами президента Володимира Зеленського, Москва замовила загалом 2400 дронів цього типу у Тегерана.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан вперше визнав, що Тегеран передав Росії безпілотники, проте стверджував, що це сталося до початку повномасштабної війни проти України.

У США це спростували та наголосили, що Іран передавав Росії дрони влітку 2022 року, а також відправив своїх військових фахівців на захоплені українські території для допомоги російським окупантам.