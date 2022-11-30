Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

У середу, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт німецького уряду.

Повідомляється, що депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії, а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу підготували позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом.

"Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію" , - йдеться у документі.

Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

"Голодомор припав на час наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, жорстокість яких була немислимою до того часу. До них належать Голокост європейських євреїв в його історичній унікальності, воєнні злочини Вермахту і сплановане вбивство мільйонів невинних цивільних осіб в рамках расистської німецької війни на винищення на Сході, за які Німеччина несе історичну відповідальність" , - йдеться у резолюції.

У Бундестазі під час голосування були присутні посол України в Німеччині Олексій Макеєв та колишній посол, а нині заступник глави МЗС Андрій Мельник.