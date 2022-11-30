У Кабміні доручили перевірити, як обленерго дотримуються графіків відключень

Інспектори перевірятимуть, як обленерго дотримуються графіків відключень світла в Україні після російських атак на енергетичну інфраструктуру, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба уряду, моніторинг проведе Державна інспекція з енергетичного нагляду за дорученням Міністерства енергетики. Інспектори перевірять, наскільки коректно застосовуються графіки відключень і чи дотримуються оператори «термінів і тривалості». Також перевірятиметься стан обладнання системної протиаварійної автоматики.

Після перевірок Міненерго збирається видати указ про позапланові перевірки на об'єктах енергетики під час воєнного стану.

"…Важливо, щоб усі енергетичні компанії, оператори систем розподілу працювали злагоджено та відповідально. Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства і максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій" , - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

У компанії Укренерго вдень 30 листопада повідомили, що дефіцит потужності в українській енергосистемі скоротився до 27%.

Раніше Герман Галущенко казав, що ситуація з енергетикою в Україні покращується з кожним днем і, якщо не буде нових обстрілів, тривалість відключень можна буде скоротити.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 29 листопада заявляв, що після російських ударів дефіцит в енергосистемі складає 30%, для населення в кожній області залишається 50-60% покриття потреб. Зараз цього достатньо, щоб давати людям світло по п'ять-шість годин на день.