Погода в Україні на 1 грудня: Мороз та сильний вітер (КАРТА)

Сьогодні, 1 грудня, у більшості областей України опадів не очікується, на сході сильний вітер. Температура у Києві близько 1° морозу﻿. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Хмарно з проясненнями, без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекудии ожеледиця" , — пишуть синоптики.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході країни місцями пориви 15-20 м/с

Температура у більшості районів північної частини вночі 6-11° морозу, на Житомирщині та Вінниччині місцями 14-16°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 7-12° тепла.

На Київщині без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, місцями 14-16°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.