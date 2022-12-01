BBC: Молдова готується до масових відключень світла

Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні у Молдові почалися масові відключення електроенергії. Як оцінюють ситуацію, що склалася, підприємці та звичайні громадяни, та чи існує загроза нинішньому урядові — у репортажі ВВС, повідомляє Новое время.

Історично маленька Молдова майже повністю залежала від імпорту дешевого російського газу, і практично всі її лінії електропередач проходять через Україну.

Тому удари по українській енергетиці залишили частину країни без світла, а влада попереджає про нові відключення.

Як у Молдові реагують на війну і чому в Україні незадоволені

Молдовський віцепремʼєр Андрей Спину звинувачує Росію у «гібридній війні» проти його країни.

«Все просто, — каже Спину, — вони не хочуть, щоб Молдова пішла європейським шляхом».

Росія забороняла імпорт молдовського вина / Фото: Max Lomakin / BBC

Лише за 500 метрів від кордону з Україною розташований винний регіон Пуркарі. Місцева виноробня Purcari протягом багатьох років продавала майже всю свою продукцію до Росії, тому коли Москва запровадила ембарго на молдавське вино у 2006 і 2013 роках, це майже знищило виноробний бізнес.

"Ми не могли платити зарплату. Не могли платити нашим постачальникам. За одну ніч ми втратили наш найбільший ринок" , — каже голова ради директорів Purcari Winery Group Васіле Тофан.

Вино має величезне значення у Молдові, як у соціальному, так і в економічному плані. Тофан вважає, що російське ембарго були прямим результатом спроб Молдови вийти зі сфери впливу Росії у бік Європи.

"Росія завжди знаходила способи використати економічні важелі для досягнення своїх геополітичних цілей" , — каже він.

Але виноробня Purcari поставилась до кризи як до нової можливості й стала найбільшим експортером молдавського вина в ЄС, США та Азію.

Їхній досвід перегукується з тим, що зараз переживає Молдова з газом і електроенергією.

Віцепрем'єр країни каже, що Росія у такий спосіб тисне на Молдову, щоб відвернути від заявленої інтеграції до ЄС.

Уряд у Кишиневі отримує допомогу від ЄС і пропонує субсидії для найбідніших, але все одно має серйозні проблеми.

Інфляція в країні досягла 30%, і деяким людям важко оплачувати навіть комунальні послуги.