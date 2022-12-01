CNN: США можуть значно розширити навчання українських військових

Адміністрація Байдена розглядає можливість різкого розширення підготовки, яку американські військові надають українським силам, включаючи навчання до 2500 українських солдатів щомісяця на американській базі в Німеччині.﻿ Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників, повідомляє Європейська правда.

Якщо пропозиція буде прийнята, це означатиме значне збільшення не лише кількості українців, яких тренують США, але й типу підготовки, яку вони отримують. З початку війни в лютому США підготували лише кілька тисяч українських солдатів, в основному невеликими групами, які навчалися користуванню конкретними системами озброєння.

Згідно з новою програмою, США почнуть навчати набагато більші групи українських солдатів більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, як координувати маневри піхоти з артилерійською підтримкою. За словами одного з джерел, поінформованого про цю пропозицію, йдеться про "набагато більш інтенсивне і всебічне" навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Британії.

Пропозиція, яка була зроблена на прохання України, все ще перебуває на міжвідомчому розгляді в адміністрації.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена відмовився коментувати особливості планування, заявивши CNN, що "ми не будемо випереджати рішення, які ще не прийняті, але ми постійно шукаємо способи переконатися, що українці мають навички, необхідні для досягнення успіху на полі бою, оскільки Україна захищає свою територію від російської агресії".

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили перший етап військової тренувальної місії для української армії з метою підготовки до 15 000 солдатів на території ЄС протягом наступних двох років.

Місія має загальний бюджет 106,7 млн євро і матиме штаб-квартиру в Брюсселі. За її допомогою країни ЄС мають на меті посилити і доповнити підготовку, яку вже проводять такі країни, як Іспанія, Німеччина, Нідерланди та інші міжнародні партнери.