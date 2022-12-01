Безробіття в єврозоні в жовтні знизилося до рекордних 6,5%

Безробіття в 19 країнах єврозони в жовтні знизилося до 6,5% порівняно з 6,6% у вересні.﻿ За даними статистичного управління Європейського союзу, показник опустився до рекордно низького рівня за всю історію його розрахунків. Для порівняння, у жовтні 2021 року безробіття становило 7,3%, повідомляє Новое время.

Тим часом опитані Trading Economics аналітики очікували на збереження безробіття на рівні попереднього місяця.



Найвищий рівень безробіття серед європейських країн було зафіксовано у Греції (15,6%) та Іспанії (14,8%). Найнижчий показник безробіття відзначений у Чехії (2,5%), Німеччини (2,7%) та на Мальті (2,8%).

У Європейському союзі безробіття у жовтні знизилося до 6% з 6,1% у вересні (6,6% у жовтні 2021 року). Загалом у блоці було зареєстровано 12,953 млн безробітних, що на 7 тис. нижче за вересневий рівень.

Інфляція в єврозоні в листопаді сповільнилася вперше за півтора року. Споживчі ціни збільшилися на 10% у річному вираженні.