НБУ: Підстав для зміни офіційного курсу долара нема

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що фіксований курс ще має відігравати певний час свою роль: за його словами, наразі підстав для перепривʼязки курсу, а повернення до плавання є передчасним, повідомляє Forbes.

"Фіксований курс - це теж відхід від ринкових принципів, але з іншого боку - вимушена річ. Плаваючий курс та інфляційне таргетування - те, до чого НБУ важко йшов, це базові речі, які я підтримую. Але фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму.

Спільна позиція ключового персоналу НБУ - фіксований курс ще має відігравати певний час свою роль. І я її підтримую" , - заначив Пишний.

"Наразі ми не бачимо підстав для перепривʼязки курсу, однак і повернення до плавання вважаємо передчасним. Це не означає, що поточна прив’язка – це назавжди.

Рано чи пізно ми повернемося і до плаваючого курсу, і до інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде дійсно доречно" , - підкреслив голова НБУ.

За його словами, принципових розбіжностей з МВФ щодо цього питання немає.