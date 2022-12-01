Spiegel: Новий масований удар по Україні, схоже, неминучий

Новий масований ракетний удар країни-терористки Росії по Україні, схоже, неминучий. Про це пише німецьке видання Spiegel, спираючись на супутникові знімки аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs, повідомляє Дзеркало тижня.

Супутникові знімки свідчать про незвичайну активність на аеродромі «Енгельс-2» під Саратовом – майже два десятки бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160.

«Активність на базі надзвичайно висока» , – підтвердив SPIEGEL незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу.

Там, коментує експерт, можна побачити паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

«Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано на асфальті, що вказує на недавню велику партію на базу, можливо, крилаті ракети , – каже Мевлютоглу. – Надзвичайно велика кількість бомбардувальників на асфальті свідчить про збільшення операцій, якщо не про неминучу широкомасштабну атаку».

З ним погоджується Конрад Музика, військовий експерт Rochan Consulting.

«На землі багато рухів, багато літаків обслуговуються і, очевидно, готуються до нових місій , – каже Музика. – Ви також бачите візки, які можуть використовуватися для транспортування крилатих ракет Х-55 або Х-101».

На думку аналітиків, «Енгельс-2» є однією з найважливіших баз російських ВПС. Там базуються два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.