Глава Євроради: Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не передає Росії зброю

Китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив, що його країна не передає озброєння Російській Федерації. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови Євроради Шарля Мішеля, якого цитує The Guardian.

"Президент Китаю дуже чітко дав зрозуміти, що Китай не постачає зброю Росії" , - сказав Мішель.

Також глава Євроради повідомив, що китайський лідер виступив проти ядерних загроз, він сказав, що "ядерні погрози Росії неприйнятні і не є відповідальними".

"Я щиро сподіваюся, що вся міжнародна спільнота, включно з Китаєм, використовуватиме всі можливі засоби та інструменти, щоб переконати Кремль припинити війну та поважати суверенітет України" , - додав Мішель.

Зазначимо, також ми писали, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Шарлем Мішелем заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів, він побачив в цьому нібито "інтерес Європи та Азії".

Нагадаємо, нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал в якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.